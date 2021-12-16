​Мбаппе назвал вещи, которые важнее денег

Талантливый форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поговорил о своих приоритетах. Ожидается, что следующим летом Мбаппе перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.

«Человеческие связи являются намного более ценными, чем деньги. Жизненный опыт тоже важнее денег. Деньги важны, ведь у нас есть семьи, которые нужно обеспечивать. Но я больше жду от жизни открытий, поездок, встреч с футболистами, знакомства с разными культурами», - высказался Мбаппе для газеты Paris Match.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 23 матча во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 13 голов и 14 результативных передач на партнёров.