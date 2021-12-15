Венгер исключил возможность трудоустройства в «ПСЖ»

В последние несколько дней французские СМИ активно обсуждают потенциальное назначение Арсена Венгера на должность спортивного директора «ПСЖ». Поговаривали, что такой расклад событий станет возможным, если команду следующим летом возглавит Зинедин Зидан.

Впрочем, специалист в эффектном стиле опроверг эти слухи. В разговоре с журналистами RMC Sport он назвал эту информацию «плодом чьих-то воображений».

«Ничего подобное не может быть, я Вам честно говорю. Даже не знаю, кто это придумал и запустил в массы», - ответил Венгер. Напомним, что на данный момент экс-наставник «Арсенала» занимает место в структуре ФИФА, отвечая за развитие футбола как вида спорта.