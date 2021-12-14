Икарди не исключает, что зимой покинет «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди рассматривает вариант с уходом из клуба. Такая информация муссируется в СМИ, и источник из окружения футболиста дал понять, что эти данные не являются плодом чьей-то фантазии.

Как сообщает RMC Sport, близкий к Икарди источник заявил, что Мауро Икарди действительно рассмотрит возможность уйти в «Ювентус», но только в том случае, если руководство клуба вынудит его пойти на такой шаг. В целом же Икарди намерен остаться в «ПСЖ» как минимум до конца сезона.

В текущем сезоне у Икарди мало игровой практики, 28-летний аргентинец забил три мяча в 18 матчах, в среднем проводя на поле менее тайма.