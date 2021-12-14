Анри недоволен отношением «ПСЖ» к Мбаппе

Легендарный французский форвард Тьерри Анри высказался насчет ситуации с контрактом Килиана Мбаппе. По его мнению, боссы «ПСЖ» сильно затянули с переговорами о новом соглашении.

«Они должны были решить это намного раньше, можно было сесть за стол переговоров еще два года назад. Если бы клуб это сделал, то сделка, скорее всего, была бы заключена. Они должны были пообещать Мбаппе, что будут строить команду вокруг него», - передает слова Тьерри RMC Sport.

Контракт звездного нападающего с парижанами рассчитан до лета следующего года. По окончании сезона игрок, скорее всего, перейдет в мадридский «Реал».