Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Анри недоволен отношением «ПСЖ» к Мбаппе

14 Декабря 2021 • 09:33 Комментировать

Легендарный французский форвард Тьерри Анри высказался насчет ситуации с контрактом Килиана Мбаппе. По его мнению, боссы «ПСЖ» сильно затянули с переговорами о новом соглашении.

«Они должны были решить это намного раньше, можно было сесть за стол переговоров еще два года назад. Если бы клуб это сделал, то сделка, скорее всего, была бы заключена. Они должны были пообещать Мбаппе, что будут строить команду вокруг него», - передает слова Тьерри RMC Sport.

Контракт звездного нападающего с парижанами рассчитан до лета следующего года. По окончании сезона игрок, скорее всего, перейдет в мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Тьерри Анри Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
09:33 · Франция. Лига 1
Анри недоволен отношением «ПСЖ» к Мбаппе
09:31 · Франция. Лига 1
​Месси и ещё два игрока топ-5 лиг чаще всех попадали в каркас ворот в этом сезоне
09:10 · Франция. Лига 1
Почеттино отреагировал на новость о трансфере Икарди
08:31 · Франция. Лига 1
​В Аргентине появилась огромная фреска с изображением Месси 1 фото
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» начал переговоры с нападающим «Реала»
13 Декабря
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Лион» и «Зенит» обсуждают детали возможной сделки по Азмуну – французы начали с предложения в три миллиона евро 2 слухи
13:09 · Франция. Лига 1
Головин круче Месси: во Франции оценили игру россиянина и аргентинца в матче «ПСЖ» - «Монако»
10:17 · Франция. Лига 1
Мбаппе и «ПСЖ» разобрались с «Монако» - видео видео
10:15 · Франция. Лига 1
Головин - лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ» 1
09:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался о победе «ПСЖ» над «Монако»
09:16 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» станет играть ещё лучше» 1
09:09 · Франция. Лига 1
Тренер Головина оценил шансы Мбаппе выиграть «Золотой мяч»
08:48 · Франция. Лига 1
Ковач: «Монако» заслуживал лучшего результата в игре с «ПСЖ» 1
00:10 · Франция. Лига 1
Мбаппе стал третьим игроком «ПСЖ» в истории, который забил 100 голов в Лиге 1
12 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Журналист сообщил детали сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом» по Икарди слухи
Все новости
Рекомендуем