​Месси и ещё два игрока топ-5 лиг чаще всех попадали в каркас ворот в этом сезоне

В начале октября английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам просил убрать из футбола штанги и перекладины. Если взять команды из топовой пятёрки европейских футбольных лиг, то Абрахам входит в тройку лидеров по числу попаданий в каркас ворот. В штанги и перекладины форвард «Ромы» попадал 7 раз.

Такое же количество раз мяч попадал в штангу или перекладину после ударов Лионеля Месси из «ПСЖ», а также Бриана Мбемо из «Брентфорда». Следующим игроком по количеству попаданий в каркас (6) идёт Набиль Фекир из «Бетиса». Статистику приводят специалисты из Opta на страничке в «Твиттере».