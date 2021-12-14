Почеттино отреагировал на новость о трансфере Икарди

В последнее время ходят слухи о возможном уходе аргентинского форварда Мауро Икарди из «ПСЖ». Наставник парижского коллектива Маурисио Почеттино выступил с заявлением по этому поводу.

«Нас полностью устраивает игра Мауро, мы не думаем о его продаже. Не хотим обсуждать трансферы игроков в середине сезона», - приводит слова тренера Football-Italia.

Ранее сообщалось, что подписать аргентинского бомбардира желает туринский «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Икарди отметился тремя забитыми мячами в 14 встречах. Действующее соглашение 28-летнего центрфорварда с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.