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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино отреагировал на новость о трансфере Икарди

14 Декабря 2021 • 09:10 Комментировать

В последнее время ходят слухи о возможном уходе аргентинского форварда Мауро Икарди из «ПСЖ». Наставник парижского коллектива Маурисио Почеттино выступил с заявлением по этому поводу.

«Нас полностью устраивает игра Мауро, мы не думаем о его продаже. Не хотим обсуждать трансферы игроков в середине сезона», - приводит слова тренера Football-Italia.

Ранее сообщалось, что подписать аргентинского бомбардира желает туринский «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Икарди отметился тремя забитыми мячами в 14 встречах. Действующее соглашение 28-летнего центрфорварда с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Почеттино Мауро Икарди
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