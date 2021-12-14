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​В Аргентине появилась огромная фреска с изображением Месси фото

14 Декабря 2021 • 08:31 Комментировать (1)

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где Лионель Месси делал свои первые шаги в футболе, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фотографию новой огромной фрески, на которой изображён звёздный футболист. Фреска с изображением Месси была открыта в Росарио и является самой большой такой работой в городе.

Фреска называется так: «Из другой галактики и из моего города».

 

Напомним, что в конце ноября Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч», опередив по итогам голосования Роберта Левандовски. Месси с лета 2021 года выступает за «ПСЖ», куда он перебрался на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Sergo
14 Декабря 2021 в 08:40
А кто-нибудь видел в Аргентине ...опу с выражением лица мецци???... Зато ее видел весь мир, когда Баварка прокатывалась по Барсе с коротышом))
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