Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где Лионель Месси делал свои первые шаги в футболе, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фотографию новой огромной фрески, на которой изображён звёздный футболист. Фреска с изображением Месси была открыта в Росарио и является самой большой такой работой в городе.

Фреска называется так: «Из другой галактики и из моего города».



"From another galaxy and from my city" is the title of a gigantic new mural that has been unveiled in Rosario as a tribute to Leo Messi.



The artwork, painted by Marlene Zuriaga and Lisandro Urteaga, is now the largest mural in the city. pic.twitter.com/fLvupVj1GQ