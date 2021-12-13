Почти 40 ударов на один гол: ужасающая статистика Месси в Лиге 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с «Монако». Хозяева отпраздновали «сухую» победу со счетом 2:0. Оба мяча в составе парижского коллектива забил нападающий Килиан Мбаппе.

34-летний аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси в очередной раз не смог поразить ворота соперника, проведя на поле 90 минут. Стоит отметить, что семикратный обладатель «Золотого мяча» продлил свою безголевую серию в Лиге 1 до четырех поединков подряд. Он нанес 39 ударов по воротам соперников и отметился лишь одним голом в десяти матчах.

Лео присоединился к парижанам минувшим летом, подписав контракт на два года.

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