Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почти 40 ударов на один гол: ужасающая статистика Месси в Лиге 1

13 Декабря 2021 • 11:26 Комментировать (3)

В матче 18-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» встречался с «Монако». Хозяева отпраздновали «сухую» победу со счетом 2:0. Оба мяча в составе парижского коллектива забил нападающий Килиан Мбаппе.

34-летний аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси в очередной раз не смог поразить ворота соперника, проведя на поле 90 минут. Стоит отметить, что семикратный обладатель «Золотого мяча» продлил свою безголевую серию в Лиге 1 до четырех поединков подряд. Он нанес 39 ударов по воротам соперников и отметился лишь одним голом в десяти матчах.

Лео присоединился к парижанам минувшим летом, подписав контракт на два года.

Суарес рассказал о страданиях Месси в «ПСЖ»

Окружение Месси назвало виновника неудачной игры аргентинца в «ПСЖ»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
13 Декабря 2021 в 12:13
Но этого хватит для получения 8 ЗМ)
Артур Измаилов
13 Декабря 2021 в 12:11
карлик бревно !
redwhite1959
13 Декабря 2021 в 12:07
Нормально вчера Лео смотрелся! И пас голевой на Мбаппе выдал! И вообще - трио Мбаппе - Месси - Ди Мария выглядело вчера очень солидно - игроки понимают друг друга с полуслова!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
10:17 · Франция. Лига 1
Мбаппе и «ПСЖ» разобрались с «Монако» - видео видео
10:15 · Франция. Лига 1
Головин - лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ» 1
09:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался о победе «ПСЖ» над «Монако»
09:16 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» станет играть ещё лучше» 1
09:09 · Франция. Лига 1
Тренер Головина оценил шансы Мбаппе выиграть «Золотой мяч»
08:48 · Франция. Лига 1
Ковач: «Монако» заслуживал лучшего результата в игре с «ПСЖ» 1
00:10 · Франция. Лига 1
Мбаппе стал третьим игроком «ПСЖ» в истории, который забил 100 голов в Лиге 1
12 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Журналист сообщил детали сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом» по Икарди слухи
23:32 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции слухи
22:15 · Франция. Лига 1
Месси и Головин начнут матч «ПСЖ» - «Монако» со старта
22:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Монако» - 2:0 (закончен)
20:57 · Франция. Лига 1
«Марсель» разобрался с конкурентами из «Страсбурга» и вышел на второе место
20:31 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выйдет на матч с «Монако» в специальной форме, которая посвящена седьмому «Золотому мячу» Месси 5 фото
19:44 · Франция. Лига 1
Анри: «Не люблю, когда меня сравнивают с Мбаппе»
19:23 · Франция. Лига 1
«Гройтер Фюрт» во второй раз в сезоне не проиграл
Все новости
Рекомендуем