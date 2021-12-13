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Чемпионат Франции. 1 лига

Тренер Головина оценил шансы Мбаппе выиграть «Золотой мяч»

13 Декабря 2021 • 09:09 Комментировать

Наставник «Монако» Нико Ковач поделился мнением о перспективах звездного нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч».

«Я считаю его одним из трех лучших футболистов мира в настоящий момент. Если Мбаппе не будет подвержен травмам, то получит много «Золотых мячей», - приводит слова специалиста Lequipe.

В воскресенье, 12 декабря, «Монако», за который играет Александр Головин, потерпел поражение от «ПСЖ» со счетом 0:2. Оба мяча забил Мбаппе.

В текущем сезоне чемпионата Франции 22-летний форвард сыграл 17 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Нико Ковач Килиан Мбаппе
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