Месси стал автором лучшего гола Лиги 1 в ноябре

В чемпионате Франции подвели итоги голосования за лучший гол в ноябре. Победу отпраздновал дальний выстрел аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси во встрече с «Нантом» (3:1).

Примечательно, что это был дебютный гол 34-летнего нападающего в Лиге 1.

Лионель присоединился к парижскому гранду минувшим летом. Он перешел на правах свободного агента из каталонской «Барселоны». Лео заключил с французами двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 семикратный обладатель «Золотого мяча» провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.