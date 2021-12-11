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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси стал автором лучшего гола Лиги 1 в ноябре

11 Декабря 2021 • 11:35 Комментировать (2)

В чемпионате Франции подвели итоги голосования за лучший гол в ноябре. Победу отпраздновал дальний выстрел аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси во встрече с «Нантом» (3:1).

Примечательно, что это был дебютный гол 34-летнего нападающего в Лиге 1.

Лионель присоединился к парижскому гранду минувшим летом. Он перешел на правах свободного агента из каталонской «Барселоны». Лео заключил с французами двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 семикратный обладатель «Золотого мяча» провел девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
11 Декабря 2021 в 12:02
1 гол в лиге 1 за полсезона и тот лючий. бугага. вот это заоблизывали его ))) переоцененный гном)
id152079006
11 Декабря 2021 в 11:53
Очередной подарок карлику. Чем мы гномик не тешился, лишь бы не плакал и не грустил по Барселоне!!!
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