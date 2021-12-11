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Чемпионат Франции. 1 лига

Дешам не исключает работы в «ПСЖ»

11 Декабря 2021 • 10:41 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своем будущем.

«В настоящий момент я недоступен для предложений, у меня действующий контракт. Предлагаю обсудить мои дальнейшие планы через год. Работа в «ПСЖ»? Я не стал бы исключать такого варианта», - передает слова специалиста Diraxe.

53-летний Дешам занимает пост рулевого сборной Франции с лета 2012 года. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца следующего года.

Напомним, что под руководством Дидье французская дружина квалифицировалась на чемпионат мира-2022. Команда будет защищать титул, выигранный на ЧМ-2018 в России.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дидье Дешам
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