Дешам не исключает работы в «ПСЖ»

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своем будущем.

«В настоящий момент я недоступен для предложений, у меня действующий контракт. Предлагаю обсудить мои дальнейшие планы через год. Работа в «ПСЖ»? Я не стал бы исключать такого варианта», - передает слова специалиста Diraxe.

53-летний Дешам занимает пост рулевого сборной Франции с лета 2012 года. Его контракт с национальной командой рассчитан до конца следующего года.

Напомним, что под руководством Дидье французская дружина квалифицировалась на чемпионат мира-2022. Команда будет защищать титул, выигранный на ЧМ-2018 в России.