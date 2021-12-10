Анри объяснил, почему Месси не может заиграть в «ПСЖ»

Экс-форвард лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри поделился мнением об адаптации аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ». В парижском клубе 34-летний голеадор пока не демонстрирует привычную для себя результативность.

«Я считаю, что ничего страшного не произошло. Месси просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новой команде. Нужно понимать, что Лео тоже человек. Уход из родной «Барселоны» сильно ударил по нему, он очень переживал. Однако я верю в него, Месси справится», - приводит слова Тьерри GQ.

Лионель присоединился к «ПСЖ» минувшим летом и подписал двухлетний контракт. На счету аргентинца шесть забитых мячей и четыре голевых паса в 14 играх за парижский коллектив.