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Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария продлит контракт с «ПСЖ»

10 Декабря 2021 • 13:36 Комментировать

В «ПСЖ» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с аргентинским атакующим полузащитником Анхелем ди Марией. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Стороны провели предварительные переговоры по этому поводу и достигли устной договоренности. Срок действующего соглашения 33-летнего вингера с французским грандом истекает по окончании нынешнего сезона. Цвета парижской команды Анхель защищает с 2015 года.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном возвращении ди Марии в Испанию.

В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 11 матчей, забил три гола и трижды ассистировал своим одноклубникам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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