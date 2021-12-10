Ди Мария продлит контракт с «ПСЖ»

В «ПСЖ» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с аргентинским атакующим полузащитником Анхелем ди Марией. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

Стороны провели предварительные переговоры по этому поводу и достигли устной договоренности. Срок действующего соглашения 33-летнего вингера с французским грандом истекает по окончании нынешнего сезона. Цвета парижской команды Анхель защищает с 2015 года.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном возвращении ди Марии в Испанию.

В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 11 матчей, забил три гола и трижды ассистировал своим одноклубникам.