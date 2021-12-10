Ди Мария: «Трансфер в «ПСЖ» стал для Месси серьёзной переменой, он привыкает к новому стилю игры»

Вингер «ПСЖ» Анхель ди Мария поделился мнением об адаптации своего соотечественника Лионеля Месси во французском футболе.

«Все понимали, что от Лео будут требовать многого. Однако даже с таким футболистом в составе невозможно всегда побеждать со счетом 5:0. Трансфер в Париж стал для него серьезной переменой. Ему нужно привыкнуть к стилю другой команды. «ПСЖ» играет не так, как «Барселона», - передает слова аргентинца Mundo Deportivo.

34-летний форвард пополнил ряды парижского гранда прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение. В составе «ПСЖ» Месси провел 14 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.