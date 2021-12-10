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Почеттино решил выдворить из «ПСЖ» звёздного форварда

10 Декабря 2021 • 08:59 Комментировать

Аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить команду в январское трансферное окно. По сообщениям инсайдера Николо Скиры в твиттер-аккаунте, нападающего не хочет видеть в команде наставник Маурисио Почеттино. Тренер разочаровался в игроке и указал ему на дверь.

У звездного футболиста есть варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. Заинтересованность в его услугах проявляют туринский «Ювентус» и мадридский «Реал» соответственно.

28-летний голеадор связан контрактом с парижским клубом до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Мауро Икарди
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