Почеттино решил выдворить из «ПСЖ» звёздного форварда

Аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может сменить команду в январское трансферное окно. По сообщениям инсайдера Николо Скиры в твиттер-аккаунте, нападающего не хочет видеть в команде наставник Маурисио Почеттино. Тренер разочаровался в игроке и указал ему на дверь.

У звездного футболиста есть варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. Заинтересованность в его услугах проявляют туринский «Ювентус» и мадридский «Реал» соответственно.

28-летний голеадор связан контрактом с парижским клубом до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.