​Жуниньо покинет «Лион» уже зимой

В ноябре Жуниньо, занимающий должность спортивного директора «Лиона», анонсировал свой уход из клуба в конце сезона. Бразилец рассказывал, что эта работа его изматывает, и что он ещё рассчитывает попробовать себя в тренерском ремесле.

Как сообщает L’Equipe, Жуниньо может оставить должность в «Лионе» ещё раньше, а именно в январе.

Отметим, что «Лион» после шестнадцати сыгранных игр занимает в чемпионате Франции только двенадцатое место. Впрочем, ситуация в турнирной таблице Лиги 1 сверхплотная – от третьего «Марселя» «ткачи» отстают всего на шесть очков с игрой в запасе в кармане.