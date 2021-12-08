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Чемпионат Франции. 1 лига

​Жуниньо покинет «Лион» уже зимой

08 Декабря 2021 • 09:13 Комментировать

В ноябре Жуниньо, занимающий должность спортивного директора «Лиона», анонсировал свой уход из клуба в конце сезона. Бразилец рассказывал, что эта работа его изматывает, и что он ещё рассчитывает попробовать себя в тренерском ремесле.

Как сообщает L’Equipe, Жуниньо может оставить должность в «Лионе» ещё раньше, а именно в январе.

Отметим, что «Лион» после шестнадцати сыгранных игр занимает в чемпионате Франции только двенадцатое место. Впрочем, ситуация в турнирной таблице Лиги 1 сверхплотная – от третьего «Марселя» «ткачи» отстают всего на шесть очков с игрой в запасе в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жуниньо
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