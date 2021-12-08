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Чемпионат Франции. 1 лига

​Экс-игрок сборной Франции после встречи с Зиданом: «Кажется, он не очень-то хочет в «ПСЖ»

08 Декабря 2021 • 08:46 Комментировать

В понедельник состоялась чемпионов мира 1998 года, в которой, среди прочих, приняли участие Лионель Шарбонье и Зинедин Зидан. Более 23 лет назад они выиграли мундиаль со сборной Франции.

Есть вероятность, что Шарбонье и Зидан могли обсудить слухи, связывающие тренера с переходом в «ПСЖ». При этом третий вратарь сборной Франции-1998 отрицает разговоры на этот счёт.  

«Мне кажется, что Зидан не очень-то хочет идти в «ПСЖ». Если он окажется там, значит, ему предложат самый крупный контракт в истории футбола. Но это лишь мои омы об этом не говорили. Я спросил у него только о «Ювентусе», - слова Шарбонье приводит RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Лионель Шарбонье
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