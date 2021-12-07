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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси хочет смены тренера «ПСЖ», клуб начал переговоры с Зиданом слухи

07 Декабря 2021 • 18:32 Комментировать (3)

В обозримом будущем на тренерском мостике «ПСЖ» может произойти перестановка. Если верить данным Deportes Cuatro, то руководители французского гранда уже начали переговоры с Зинедином Зиданом, и они идут неплохо.

В то же время отмечается, что смены главного тренера хочет Лионель Месси. Он якобы сомневается в тактических способностях Маурисио Почеттино и считает, что этот специалист не способен выжать максимум из звёздного состава команды, в том числе из-за своей мягкости. Это этом рассказывают люди из окружения игрока.  

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в случае прихода в «ПСЖ» Зинедин Зидан пригласит в клуб Арсена Венгера, ныне работающего в ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Sergo
07 Декабря 2021 в 18:44
Зизу карлика терпеть не будет
Ne gustа
07 Декабря 2021 в 18:43
Вуахахахаха))) эйненей,пошла вода у хату
Spirit
07 Декабря 2021 в 18:37
Хоббит все угробит!
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