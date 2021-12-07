В обозримом будущем на тренерском мостике «ПСЖ» может произойти перестановка. Если верить данным Deportes Cuatro, то руководители французского гранда уже начали переговоры с Зинедином Зиданом, и они идут неплохо.

В то же время отмечается, что смены главного тренера хочет Лионель Месси. Он якобы сомневается в тактических способностях Маурисио Почеттино и считает, что этот специалист не способен выжать максимум из звёздного состава команды, в том числе из-за своей мягкости. Это этом рассказывают люди из окружения игрока.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в случае прихода в «ПСЖ» Зинедин Зидан пригласит в клуб Арсена Венгера, ныне работающего в ФИФА.