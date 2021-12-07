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Чемпионат Франции. 1 лига

Хакими: «Игроки «ПСЖ» должны адаптироваться к Месси»

07 Декабря 2021 • 12:25 Комментировать (1)

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мнением о звездном одноклубнике Лионеле Месси, недавно получившем седьмой «Золотой мяч».

«Мне нравится играть с лучшими, испытываю наслаждение от процесса. Рядом с Лео я чувствую, что прогрессирую. Месси – великий футболист, все это понимают. Команда должна адаптироваться к нему. Мы постепенно привыкаем друг к другу. Думаю, вскоре сможем приносить клубу максимальную пользу», - цитирует защитника RMC Sport.

34-летний аргентинский нападающий пополнил ряды парижского гранда минувшим летом. Лео подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
07 Декабря 2021 в 14:47
Когда Барселона адаптировалась под Месси у которого 15 лет карьеры впереди было понятно и логично. Но строить проект и адаптировать его под 34 почти 35 летнего футболиста звучит утопично для будущего ПСЖ, конечно если цель взять с Месси максимум в ближайшие 2 года кубок ЛЧ будет достигнута то это уже другая история. Но если ПСЖ 2-3 года будет подстраивать под Месси состав и стиль игры и при этом будут брать только Лигу 1 то следующие после этого период будет тяжкий, даже с учетом фин.возможностей французов/арабов.
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