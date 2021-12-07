Хакими: «Игроки «ПСЖ» должны адаптироваться к Месси»

Фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мнением о звездном одноклубнике Лионеле Месси, недавно получившем седьмой «Золотой мяч».

«Мне нравится играть с лучшими, испытываю наслаждение от процесса. Рядом с Лео я чувствую, что прогрессирую. Месси – великий футболист, все это понимают. Команда должна адаптироваться к нему. Мы постепенно привыкаем друг к другу. Думаю, вскоре сможем приносить клубу максимальную пользу», - цитирует защитника RMC Sport.

34-летний аргентинский нападающий пополнил ряды парижского гранда минувшим летом. Лео подписал с «ПСЖ» двухлетний контракт.

Окружение Месси назвало виновника неудачной игры аргентинца в «ПСЖ»