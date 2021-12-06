Ходят слухи, что руководители «ПСЖ» недовольны работой Маурисио Почеттино и уже думают о возможной смене тренера. На вершине шорт-листа парижан находится Зинедин Зидан, который находится без работы после ухода из «Реала» по завершению прошлого сезона. Как сообщает Foot Mercato, в случае назначения рулевым «ПСЖ» Зидан может пригласить в клуб Арсена Венгера. Речь идёт о должности в спортивном департаменте клуба. Отмечается, что Зидан хотел бы поработать бок о бок с Венгером.

Напомним, что Арсен Венгер в настоящий момент возглавляет отдел развития ФИФА. С 1996 по 2018 год француз тренировал лондонский «Арсенал».