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Чемпионат Франции. 1 лига

​Зидан может пригласить в «ПСЖ» Венгера слухи

06 Декабря 2021 • 18:40 Комментировать

Ходят слухи, что руководители «ПСЖ» недовольны работой Маурисио Почеттино и уже думают о возможной смене тренера. На вершине шорт-листа парижан находится Зинедин Зидан, который находится без работы после ухода из «Реала» по завершению прошлого сезона. Как сообщает Foot Mercato, в случае назначения рулевым «ПСЖ» Зидан может пригласить в клуб Арсена Венгера. Речь идёт о должности в спортивном департаменте клуба. Отмечается, что Зидан хотел бы поработать бок о бок с Венгером.

Напомним, что Арсен Венгер в настоящий момент возглавляет отдел развития ФИФА. С 1996 по 2018 год француз тренировал лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер ПСЖ Зинедин Зидан
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