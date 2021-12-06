​Мбаппе: «Я не эгоист на поле»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не считает себя эгоистичным на футбольном поле.

«Я лучший ассистент Лиги 1, а также Лиги чемпионов [имеется в виду самое большое количество голевых передач с момента его дебюта в турнире – прим.]. Это доказывает, что на поле я не эгоист, который думает только о забитых голах», - слова Мбаппе на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Адриен Гренье со ссылкой на Prime Video Sport France.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 21 матч во всех соревнованиях. На счету француза 9 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Ожидается, что следующим летом Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал».