Маурисио Почеттино рискует потерять тренерское кресло в «ПСЖ» в обозримом будущем. Журналист Франсеск Агилар, который пишет для El Mundo, посредством своей странички в «Твиттере» сообщил о том, что эмир Катара и его окружение начинают терять терпение по отношению к Почеттино. Ссылаясь на источники в Катаре, Агилар пишет о том, что эмиру не нравится плохая игра команды в целом, плохая игра Лионеля Месси и то, как командой управляет тренер.

Стоит упомянуть, что ранее слухи связывали Маурисио Почеттино с «Манчестер Юнайтед». Не стоит исключать возвращения аргентинского тренера в Англию.