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Чемпионат Франции. 1 лига

Окружение Месси назвало виновника неудачной игры аргентинца в «ПСЖ»

06 Декабря 2021 • 13:13 Комментировать (5)

Близкие Лионеля Месси недовольны работой наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Источник рапортует, что окружению 34-летнего звездного нападающего не нравится то, как тренерский штаб использует аргентинца на поле. Они считают, что критика в адрес Месси не обоснована, поскольку Почеттино до сих пор не смог определиться, как правильно использовать форварда.

С момента перехода в «ПСЖ» Лионель провел 13 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.

На прошлой неделе Месси в очередной раз выиграл «Золотой мяч». Это седьмая подобная награда в коллекции аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
06 Декабря 2021 в 15:28
Ай,эники-беники ели вареники
ILLNAT
06 Декабря 2021 в 14:27
Пора на пенсию.Или куда нибудь в Катар.Там попроще будет
Артур Измаилов
06 Декабря 2021 в 14:25
То Икарди, то погода, а теперь и тренер... все виноваты кроме распиаренного недоростка
ARTUR
06 Декабря 2021 в 14:23
Более чем странные заявления )) Нет причин ни Месси ,ни тем более какому-то окружению жаловаться , никто не неволил ,он знал куда шел . Удивительно как можно было испоганить карьеру .
Spirit
06 Декабря 2021 в 13:54
Вот хоббит и крайнего нашел в своих неудачах))
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