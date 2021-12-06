Окружение Месси назвало виновника неудачной игры аргентинца в «ПСЖ»

Близкие Лионеля Месси недовольны работой наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

Источник рапортует, что окружению 34-летнего звездного нападающего не нравится то, как тренерский штаб использует аргентинца на поле. Они считают, что критика в адрес Месси не обоснована, поскольку Почеттино до сих пор не смог определиться, как правильно использовать форварда.

С момента перехода в «ПСЖ» Лионель провел 13 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.

На прошлой неделе Месси в очередной раз выиграл «Золотой мяч». Это седьмая подобная награда в коллекции аргентинца.

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