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Чемпионат Франции. 1 лига

Главный тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Метцем»

06 Декабря 2021 • 10:50 Комментировать
Монако
4:0
Метц
окончен

В рамках 17-го тура чемпионата Франции «Монако» одержал разгромную победу над «Метцем» со счетом 4:0. Наставник монегасков Нико Ковач оценил игру своей команды в послематчевом интервью.

«Отличное выступление. Мы полностью доминировали на поле. Намного легче играть, когда забиваешь быстрый мяч. Это помогает сэкономить энергию. «Монако» движется только вперед.

Головин, Бен-Йеддер и Каю, появившиеся на замену, были хороши. Это очень важно для нас», - приводит слова тренера AFP.

В прошедшем поединке Головин отметился результативной передачей.

После 17 туров монегаски занимают седьмое место в таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач Александр Головин
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