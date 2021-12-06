Главный тренер «Монако» оценил игру Головина в матче с «Метцем»

В рамках 17-го тура чемпионата Франции «Монако» одержал разгромную победу над «Метцем» со счетом 4:0. Наставник монегасков Нико Ковач оценил игру своей команды в послематчевом интервью.

«Отличное выступление. Мы полностью доминировали на поле. Намного легче играть, когда забиваешь быстрый мяч. Это помогает сэкономить энергию. «Монако» движется только вперед.

Головин, Бен-Йеддер и Каю, появившиеся на замену, были хороши. Это очень важно для нас», - приводит слова тренера AFP.

В прошедшем поединке Головин отметился результативной передачей.

После 17 туров монегаски занимают седьмое место в таблице Лиги 1.