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Чемпионат Франции. 1 лига

Руководство «Сент-Этьена» не простило Пюэлю 0:5 от «Ренна»

05 Декабря 2021 • 23:42 Комментировать
Сент-Этьен
0:5
Ренн
окончен

«Сент-Этьен» провально играет в текущем сезоне. Одна из самых титулованных команд Франции расположилась на 20-м месте в Лиге 1, проиграв в трех последних матчах. Чашу терпения владельцев клуба переполнило домашнее поражение в 17-м туре против «Ренна» (0:5). В тот же день должности главного тренера лишился известный специалист Клод Пюэль, который проработал в клубе чуть более двух лет и выводил команду в финал Кубка Франции.

Ранее 60-летний специалист также возглавлял «Монако», «Лилль», «Лион», «Ниццу», «Саутгемптон» и «Лестер».

Следующие соперники «Сент-Этьена» в Лиге 1: «Реймс», «Нант» и после короткой зимней паузы «Анже».

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Клод Пюэль
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окончен Лорьян 0:1 Нант
окончен Монпелье 1:0 Клермон
окончен Монако 4:0 Метц
окончен Реймс 1:2 Анже
окончен Ницца 0:3 Страсбург
Идет 70 минута Бордо 2:2 Лион
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