Руководство «Сент-Этьена» не простило Пюэлю 0:5 от «Ренна»

«Сент-Этьен» провально играет в текущем сезоне. Одна из самых титулованных команд Франции расположилась на 20-м месте в Лиге 1, проиграв в трех последних матчах. Чашу терпения владельцев клуба переполнило домашнее поражение в 17-м туре против «Ренна» (0:5). В тот же день должности главного тренера лишился известный специалист Клод Пюэль, который проработал в клубе чуть более двух лет и выводил команду в финал Кубка Франции.

Ранее 60-летний специалист также возглавлял «Монако», «Лилль», «Лион», «Ниццу», «Саутгемптон» и «Лестер».

Следующие соперники «Сент-Этьена» в Лиге 1: «Реймс», «Нант» и после короткой зимней паузы «Анже».