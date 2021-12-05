Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц» - результаты матчей

В 17-м туре Лиги 1 «Монако» дома играл против «Метца». Александр Головин вышел на поле на последние 30 минут при счете 3:0 в пользу его команды. Россиянин отметился эффектным пасом пяткой под голевой удар Виссама Бен-Йеддера - 4:0.

В других матчах по три очка набрали «Монпелье», «Нант» и «Анже».