Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц» - результаты матчей

В 17-м туре Лиги 1 «Монако» дома играл против «Метца». Александр Головин вышел на поле на последние 30 минут при счете 3:0 в пользу его команды. Россиянин отметился эффектным пасом пяткой под голевой удар Виссама Бен-Йеддера - 4:0.
В других матчах по три очка набрали «Монпелье», «Нант» и «Анже».
Протокол игры
|(1:0) Диоп Софьян 2'
|(2:0) Фолланд Кевин 44'
|(3:0) Желсон Мартиньш 57'
|(4:0) Бен-Йеддер Виссам 87'
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль • Дисаси Аксель • Марипан Гильермо • Якобс Исмаил 66' ( Кайо Энрике ( 66') • Чуамени Орельен • Лукас Жан 46' ( Фофана Юссуф ( 46') • Диоп Софьян 59' ( Головин Александр ( 59') • Фолланд Кевин 50' 73' ( Матазо Элио ( 73') • Желсон Мартиньш • Боаду Мирон 58' ( Бен-Йеддер Виссам ( 58')
Запасные: Исидор Вилсон • Маецки Радослав • Агилар Рубен • Матсима Крислен
Укиджа Александр • Бронн Дилан • 78'Куяте Кики • Жемерсон де Жесус • Сентонз Фабьен • Траоре Бубакар • 90'Пажо Венсан • Делен Тома • Нгетте Опа 71' ( Яде Папа Ндиага ( 71') • Булая Фарид 71' ( Гуйе Ламин ( 71') • Ньяне Ибраима 46' ( Сарр Пап ( 46')
Запасные: Тшимбембе Варрен • Кайяр Марк-Орель • Мбенге Амаду • Басси Амине • Ньякате Сику • Алакуш Софьян
05 декабря. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|49' Буфаль Софьян (0:1)
|76' Фюльжени Анжело (0:2)
Райкович Предраг • Гравильон Эндрю 88' ( Туре Эль Билал ( 88') • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Фокет Томас 80' ( Донис Анастасиос ( 80') • Лопи Дион 30' 88' ( Флипс Алексис ( 88') • Матусива Азор • 49'Бериша Валон 27' • 35'Конан Гислен • Кеббаль Илан • Экитик Юго
Запасные: Локо Банзузи • Диуф Йеванн • Коффи Н'Дри Филиппе • Думбия Камори • Мбюкю Натанаэль • Сиссоко Самбу
Петкович Даниель • Эбосс Энцо • Траоре Исмаэль • 39'Томас Ромейн • Кабо Джимми • Фюльжени Анжело • Менди Батиста • Унаи Аззедин • Думбия Сулейман 57' 89' ( Капель Пьеррик ( 89') • Буфаль Софьян 33' 89' ( Бобишон Антонен ( 89') • Баокен Стефан 80' ( Чо Мохамед-Али ( 80')
Запасные: Мандреа Антони • Нинга Казимир • Мансо Венсан • Тиуб Сада • Таиби Ванисс • Мангани Тома
05 декабря. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|(1:0) Вахи Элю 28'
Омлин Йонас • Самбья Саломон 50' 79' ( Суке Арно ( 79') • Коцца Николя • Сахо Мамаду • Ристич Михайло • Ферри Жордан • Шотар Жорис • 90'Молле Флоран 68' ( Джоаккини Николас ( 68') • Саванье Тежи • Мавидиди Стефи 38' 80' ( Макуана Бени ( 80') • Вахи Элю 68' ( Жермен Валер ( 68')
Запасные: Суарес Матиас II • Леруа Лео • Тулер Матеус • Ойонго Амбруаз • Берто Димитри
Джоко Упарин • Зедатка Аким 85' ( Aboubakar Sidibe ( 85') • Маньен Йоанн • Ожье Флоран • Н'Симба Виталь • Абдул-Самед Салис 51' • 90'Гастьен Йоан • 90'Доссу Жодель 66' ( Сейду Алиду ( 66') • Бертомье Жезон 66' ( Хауи Саиф-Эдин ( 66') • Менди Ариал 78' ( Аллевина Джим ( 78') • Байо Мохамед 85' ( Телль Жордан ( 85')
Запасные: Karim Mohamed • Десма Артур • Иглесиас Хонатан • Бойе Жюльен
05 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
|83' Сиприен Вилан (0:1)
Нарди Поль • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Петро Лео 88' ( Буасгар Кентен ( 88') • Ле Гофф Венсан • Силва Игор • Ле Фе Энцо • Абергель Лоран • Диарра Стефан 66' ( Лорьенте Арман ( 66') • Моффи Теремас 82' ( Грбич Адриан ( 82') • Уттара Данго 26'
Запасные: Дрейер Маттье • Фонтен Тома • Ле Бри Тео • Эрго Жером • Монкондю Томас • Лорик Самуэль
Лафон Альбан • Аппиа Деннис • Кастеллетто Жан-Шарль • Жиротто Андрей • 90'Мерлин Квентин 90' ( Траоре Шарль ( 90') • Блас Людовик 81' ( Букари Осман ( 81') • Мутуссами Самуэль • 48'Чиривелья Педро • Саймон Мозес 81' ( Фабио да Сильва ( 81') • Коло-Муани Рандаль • Кулибали Калифа 18' 64' ( Сиприен Вилан ( 64')
Запасные: Петрич Денис • Жеббель Виллем • М'Бемба Яннис • Силла Абдулайе
05 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".