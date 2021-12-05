Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 239 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц» - результаты матчей

05 Декабря 2021 • 19:12 Комментировать
Лорьян
0:1
Нант
окончен

В 17-м туре Лиги 1 «Монако» дома играл против «Метца». Александр Головин вышел на поле на последние 30 минут при счете 3:0 в пользу его команды. Россиянин отметился эффектным пасом пяткой под голевой удар Виссама Бен-Йеддера - 4:0.

В других матчах по три очка набрали «Монпелье», «Нант» и «Анже».

Протокол игры  
Монако 4:0 Метц
(1:0) Диоп Софьян 2'    
(2:0) Фолланд Кевин 44'    
(3:0) Желсон Мартиньш 57'    
(4:0) Бен-Йеддер Виссам 87'    
Нюбель Александр Сидибе Джибриль Дисаси Аксель Марипан Гильермо Якобс Исмаил   66' (Кайо Энрике (   66') Чуамени Орельен Лукас Жан   46' (Фофана Юссуф (   46') Диоп Софьян   59' (Головин Александр (   59') Фолланд Кевин   50'   73' (Матазо Элио (   73') Желсон Мартиньш Боаду Мирон   58' (Бен-Йеддер Виссам (   58')
Запасные: Исидор Вилсон Маецки Радослав Агилар Рубен Матсима Крислен
Укиджа Александр Бронн Дилан   78' Куяте Кики Жемерсон де Жесус Сентонз Фабьен Траоре Бубакар   90' Пажо Венсан Делен Тома Нгетте Опа   71' (Яде Папа Ндиага (   71') Булая Фарид   71' (Гуйе Ламин (   71') Ньяне Ибраима   46' (Сарр Пап (   46')
Запасные: Тшимбембе Варрен Кайяр Марк-Орель Мбенге Амаду Басси Амине Ньякате Сику Алакуш Софьян
05 декабря. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
Реймс 1:2 Анже
    49' Буфаль Софьян (0:1)
    76' Фюльжени Анжело (0:2)
Райкович Предраг Гравильон Эндрю   88' (Туре Эль Билал (   88') Фас Ваут Абдельамид Юнис Фокет Томас   80' (Донис Анастасиос (   80') Лопи Дион   30'   88' (Флипс Алексис (   88') Матусива Азор   49' Бериша Валон   27'   35' Конан Гислен Кеббаль Илан Экитик Юго
Запасные: Локо Банзузи Диуф Йеванн Коффи Н'Дри Филиппе Думбия Камори Мбюкю Натанаэль Сиссоко Самбу
Петкович Даниель Эбосс Энцо Траоре Исмаэль   39' Томас Ромейн Кабо Джимми Фюльжени Анжело Менди Батиста Унаи Аззедин Думбия Сулейман   57'   89' (Капель Пьеррик (   89') Буфаль Софьян   33'   89' (Бобишон Антонен (   89') Баокен Стефан   80' (Чо Мохамед-Али (   80')
Запасные: Мандреа Антони Нинга Казимир Мансо Венсан Тиуб Сада Таиби Ванисс Мангани Тома
05 декабря. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры  
Монпелье 1:0 Клермон
(1:0) Вахи Элю 28'    
Омлин Йонас Самбья Саломон   50'   79' (Суке Арно (   79') Коцца Николя Сахо Мамаду Ристич Михайло Ферри Жордан Шотар Жорис   90' Молле Флоран   68' (Джоаккини Николас (   68') Саванье Тежи Мавидиди Стефи   38'   80' (Макуана Бени (   80') Вахи Элю   68' (Жермен Валер (   68')
Запасные: Суарес Матиас II Леруа Лео Тулер Матеус Ойонго Амбруаз Берто Димитри
Джоко Упарин Зедатка Аким   85' (Aboubakar Sidibe (   85') Маньен Йоанн Ожье Флоран Н'Симба Виталь Абдул-Самед Салис   51'   90' Гастьен Йоан   90' Доссу Жодель   66' (Сейду Алиду (   66') Бертомье Жезон   66' (Хауи Саиф-Эдин (   66') Менди Ариал   78' (Аллевина Джим (   78') Байо Мохамед   85' (Телль Жордан (   85')
Запасные: Karim Mohamed Десма Артур Иглесиас Хонатан Бойе Жюльен
05 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры  
Лорьян 0:1 Нант
    83' Сиприен Вилан (0:1)
Нарди Поль Мендес Убулан Лапорт Жульен Петро Лео   88' (Буасгар Кентен (   88') Ле Гофф Венсан Силва Игор Ле Фе Энцо Абергель Лоран Диарра Стефан   66' (Лорьенте Арман (   66') Моффи Теремас   82' (Грбич Адриан (   82') Уттара Данго   26'
Запасные: Дрейер Маттье Фонтен Тома Ле Бри Тео Эрго Жером Монкондю Томас Лорик Самуэль
Лафон Альбан Аппиа Деннис Кастеллетто Жан-Шарль Жиротто Андрей   90' Мерлин Квентин   90' (Траоре Шарль (   90') Блас Людовик   81' (Букари Осман (   81') Мутуссами Самуэль   48' Чиривелья Педро Саймон Мозес   81' (Фабио да Сильва (   81') Коло-Муани Рандаль Кулибали Калифа   18'   64' (Сиприен Вилан (   64')
Запасные: Петрич Денис Жеббель Виллем М'Бемба Яннис Силла Абдулайе
05 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сент-Этьен 0:5 Ренн
окончен Лорьян 0:1 Нант
окончен Монпелье 1:0 Клермон
окончен Монако 4:0 Метц
окончен Реймс 1:2 Анже
окончен Ницца 0:3 Страсбург
05.12  22:45 Бордо ... Лион 4.4 4.2 1.73
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
20:53 · Франция. Лига 1
«Ницца» потерпела разгром в домашней игре со «Страсбургом»
19:12 · Франция. Лига 1
Ассист Головина помог «Монако» разгромить «Метц» - результаты матчей
17:03 · Франция. Лига 1
«Ренн» забил 5 мячей в ворота «Сент-Этьена»
16:33 · Франция. Лига 1
​«Монако» - «Метц» - 4:0 (закончен)
16:23 · Франция. Лига 1
Головин не попал в основу «Монако» на воскресный матч
14:28 · Франция. Лига 1
​«Он рассказал мне»: Суарес объяснил, почему Месси плохо играет за «ПСЖ» 2
12:30 · Франция. Лига 1
​Месси продолжает получать плохие оценки во Франции 2
11:18 · Германия. Бундеслига
«Золотой мяч»: Европа и Африка проголосовали за Левандовски, все остальные – за Месси 4
09:26 · Франция. Лига 1
Почеттино высказался об осечке «ПСЖ»
00:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» мог громить «Ланс», но в концовке едва ушёл от поражения 6
04 Декабря
22:55 · Франция. Лига 1
«Лилль» дожал «Труа» в концовке
22:33 · Франция. Лига 1
​«Ланс» - «ПСЖ» - 1:1 (завершён)
20:57 · Франция. Лига 1
«Марсель» не смог прервать победную серию «Бреста»
19:40 · Франция. Лига 1
​Месси объяснил, почему не забрал у Неймара номер 10 2
18:32 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «У меня отличные взаимоотношения с Кейлором Навасом»
Все новости
Рекомендуем