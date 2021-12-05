Головин не попал в основу «Монако» на воскресный матч

В воскресенье в календарном матче чемпионата Франции «Монако» будет принимать «Метц». Российский полузащитник монегасков Александр Головин не попал в основной состав – он начнёт игру в запасе.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 19 матчей во всех соревнованиях. На счету полузащитника сборной России три гола и четыре результативных паса на партнёров.

Следить за матчем между «Монако» и «Метцем» во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени.