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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин не попал в основу «Монако» на воскресный матч

05 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать
Монако
1:0
Метц
1.37 5.10 8.00
1-й тайм

В воскресенье в календарном матче чемпионата Франции «Монако» будет принимать «Метц». Российский полузащитник монегасков Александр Головин не попал в основной состав – он начнёт игру в запасе.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 19 матчей во всех соревнованиях. На счету полузащитника сборной России три гола и четыре результативных паса на партнёров.

Следить за матчем между «Монако» и «Метцем» во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты услышат в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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Идет 29 минута Лорьян 0:0 Нант 2.85 3.45 2.5
Идет 30 минута Монпелье 1:0 Клермон 2.14 3.85 3.2
Идет 29 минута Монако 1:0 Метц 1.41 5 7.6
Идет 29 минута Реймс 0:0 Анже 2.46 3.2 3.15
05.12  19:00 Ницца ... Страсбург 1.92 3.7 4.1
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