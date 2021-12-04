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​Сын спросил у Месси, почему он выиграл «Золотой мяч»

04 Декабря 2021 • 18:27 Комментировать (7)

В начале недели Лионель Месси в седьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч». В сети распространилось видео из дома форварда «ПСЖ». Судя по всему, снято оно было тогда, когда Месси давал интервью в честь завоевания очередной награды. Обычно интервью и фотосессия проходят до гала-вечера, то есть участники церемонии уже прекрасно знают, кто получит «Золотой мяч».

На видео сын Лионеля Месси Тьяго удивляется, почему на столе стоят семь «Золотых мячей», а не шесть. В концовке происходит диалог.

- Когда ты выиграл ещё один «Золотой мяч»? – спросил Тьяго.

- Сегодня выиграл, - отвечает Месси.

- Сегодня?!

- Да.

- А почему?

- Я не знаю.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Тьяго Месси
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
779
04 Декабря 2021 в 19:26
И спросила кроха...)))
Venge
04 Декабря 2021 в 18:57
Устами младенца глаголет истина.
Crocodile
04 Декабря 2021 в 18:45
Антеукыр спросил у Моцкима:
почему у тибя шесть акавунтив?
не у меня, а у тибя, сказав сам сибе Мокцим
Crocodile
04 Декабря 2021 в 18:42
крошка сынъ кацу пришел
и сказал акроха
шесть мячишек харашо
ну и семь неплохо
NOBODY
04 Декабря 2021 в 18:45
мне тоже этот стих сразу на ум пришел))) а ты успел и раньше придумать )))
Crocodile
04 Декабря 2021 в 18:47
"какой удар от классика" :)
Andi
04 Декабря 2021 в 18:41
А почему? - я лючший.
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