​Сын спросил у Месси, почему он выиграл «Золотой мяч»

В начале недели Лионель Месси в седьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч». В сети распространилось видео из дома форварда «ПСЖ». Судя по всему, снято оно было тогда, когда Месси давал интервью в честь завоевания очередной награды. Обычно интервью и фотосессия проходят до гала-вечера, то есть участники церемонии уже прекрасно знают, кто получит «Золотой мяч».

На видео сын Лионеля Месси Тьяго удивляется, почему на столе стоят семь «Золотых мячей», а не шесть. В концовке происходит диалог.

- Когда ты выиграл ещё один «Золотой мяч»? – спросил Тьяго.

- Сегодня выиграл, - отвечает Месси.

- Сегодня?!

- Да.

- А почему?

- Я не знаю.