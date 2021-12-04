Месси рассказал, как относится к сравнениям с Марадоной

Звездный нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал сравнения со своим легендарным соотечественником Диего Армандо Марадоной.

«Я никогда не сравнивал себя с Марадоной, говорю абсолютно искренне. Не обращаю внимания, если кто-то проводит сравнение между нами.

Меня беспокоила критика, но это уже в прошлом. Все это происходило из-за неудачного периода в национальной команде, а не из-за сравнений с Диего», - приводит слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Напомним, что в понедельник, 29 ноября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Награду в седьмой раз выиграл Месси.