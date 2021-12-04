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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси вспомнил о соперничестве с Роналду в Ла Лиге

04 Декабря 2021 • 13:17 Комментировать

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, ныне играющий в чемпионате Франции за «ПСЖ», вспомнил о соперничестве с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Я всегда стремился превзойти свои достижения, меня не интересовали другие. С Роналду была отличная конкуренция на протяжении долгих лет. Это было круто, ведь в конкуренции лучшего всего прогрессировать. Однако мы не были зациклены друг на друге. Я стремился превзойти только самого себя, а не кого-то другого», - цитирует 34-летнего аргентинца France Football.

Напомним, что в начале недели Месси стал обладателем «Золотого мяча». Это уже седьмая подобная награда в коллекции форварда.

Суарес рассказал о страданиях Месси в «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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