Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Мария: Я мог перейти в «Барселону» только ради игры с Месси

04 Декабря 2021 • 00:51 Комментировать

Хавбек «ПСЖ» Анхель ди Мария рассказал, что мечтал играть в одном клубе с Лионелем Месси. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».

Ранее Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере.

«Я мечтал выступать с ним в одной команде. Меня звали в «Барселону». Если бы я туда перешел, то только ради игры с ним.

Когда я узнал, что Лео перешел в «ПСЖ», это был лучший момент в моей жизни. Я хотел наслаждаться игрой с ним каждый день. Месси - феномен. Он может сделать такое, что даже невозможно вообразить», — цитирует ди Марию TNT Sports.

Напомним, главным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» был форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.12  19:00 Марсель ... Брест 1.58 4.5 5.4
04.12  21:00 Лилль ... Труа 1.48 4.6 6.8
04.12  23:00 Ланс ... ПСЖ 4.4 4.1 1.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
00:51 · Франция. Лига 1
Ди Мария: Я мог перейти в «Барселону» только ради игры с Месси
00:33 · Франция. Лига 1
Паредес опроверг слухи о своём возможном уходе из «ПСЖ»
03 Декабря
23:53 · Англия. Премьер-лига
Икарди может сменить ​«ПСЖ» на ​«Ньюкасл»
23:39 · Франция. Лига 1
Почеттино резко отреагировал на вопрос о роли Мбаппе в «ПСЖ»
23:12 · Франция. Лига 1
Доннарумма рассказал о том, как Ибрагимович повлиял на его карьеру
21:30 · Франция. Лига 1
На вечеринке в честь «Золотого мяча» Месси присутствовали все игроки «ПСЖ», кроме Икарди
21:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мбаппе мечтал о «Реале», а дети должны осуществлять свои мечты»
20:16 · Франция. Лига 1
Почеттино: Рано или поздно Месси начнёт попадать в ворота
19:15 · Англия. Премьер-лига
​Маркиньос может перейти в топ-клуб АПЛ
18:40 · Франция. Лига 1
​Рамос пропустит матч с «Лансом»
17:28 · Франция. Лига 1
​Хави: «Седьмой «Золотой мяч» Месси – футбольная справедливость» 3
14:57 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» включил 7 игроков в список «на выход»
11:53 · Испания. Ла Лига
​Переход Мбаппе в «Реал» - вопрос времени слухи
02 Декабря
19:10 · Франция. Лига 1
Ривалдо: «Месси – в тройке лучших футболистов в истории, но, наверное, он не на первом месте» 3
16:46 · Италия. Серия А
«Фиорентина» нашла ещё одного конкурента для Кокорина 1
Все новости
Рекомендуем