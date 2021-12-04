Ди Мария: Я мог перейти в «Барселону» только ради игры с Месси

Хавбек «ПСЖ» Анхель ди Мария рассказал, что мечтал играть в одном клубе с Лионелем Месси. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».

Ранее Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере.

«Я мечтал выступать с ним в одной команде. Меня звали в «Барселону». Если бы я туда перешел, то только ради игры с ним.

Когда я узнал, что Лео перешел в «ПСЖ», это был лучший момент в моей жизни. Я хотел наслаждаться игрой с ним каждый день. Месси - феномен. Он может сделать такое, что даже невозможно вообразить», — цитирует ди Марию TNT Sports.

Напомним, главным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» был форвард «Баварии» Роберт Левандовски.