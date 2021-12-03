​Хави: «Седьмой «Золотой мяч» Месси – футбольная справедливость»

Главный тренер «Барселоны» Хави во время пятничной пресс-конференции высказался по поводу вручения седьмого «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«Седьмой «Золотой мяч» для Месси – это футбольная справедливость. Мы можем думать, что другие футболисты заслуживают эту награду, но мы не можем сказать, что «Золотой мяч» Месси несправедлив. Тут я согласен с Пепом Гвардиолой», - рассказал Хави журналистам.

Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» Лионель Месси получил на 33 балла больше, чем Роберт Левандовски. При этом многие фанаты считают, что награду должен был завоевать именно форвард «Баварии».