​«ПСЖ» включил 7 игроков в список «на выход»

«ПСЖ» рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с рядом футболистов в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Себастьен Дени, в список «на выход» гранд Лиги 1 включил таких игроков: Серхио Рико, Тило Керер, Абду Диалло, Мауро Икарди, Рафинья, Левен Кюрзава, Леандро Паредес.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 12 очков.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 4 декабря. В календарном туре Лиги 1 команда Маурисио Почеттино сыграет на выезде против «Ланса». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.