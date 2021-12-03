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Чемпионат Франции. 1 лига

​«ПСЖ» включил 7 игроков в список «на выход»

03 Декабря 2021 • 14:57 Комментировать

«ПСЖ» рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с рядом футболистов в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Себастьен Дени, в список «на выход» гранд Лиги 1 включил таких игроков: Серхио Рико, Тило Керер, Абду Диалло, Мауро Икарди, Рафинья, Левен Кюрзава, Леандро Паредес.

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» на 12 очков.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 4 декабря. В календарном туре Лиги 1 команда Маурисио Почеттино сыграет на выезде против «Ланса». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Рафинья ПСЖ Мауро Икарди Леандро Паредес Тило Керер Левен Кюрзава Серхио Рико Абду Диалло
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