Головин помог «Монако» переиграть «Анже» - результаты 16-го тура

В среду в чемпионате Франции играется 16-й тур.
Первая половина матчей не принесла неожиданных результатов. «Монако» одолел на выезде «Анже» со счетом 3:1. Александр Головин вышел на поле на последние 20 минут. По три очка также набрали «Страсбург», «Монпелье», «Труа» и «Брест».
Протокол игры
|25' Боаду Мирон (0:1)
|45' Диоп Софьян (0:2)
|(1:2) Нюбель Александр 55'
|73' Дисаси Аксель (1:3)
Петкович Даниель • Мансо Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромейн • Кабо Джимми • Унаи Аззедин • Мангани Тома 42' 61' ( Менди Батиста ( 61') • Фюльжени Анжело 81' ( Баокен Стефан ( 81') • Эбосс Энцо 70' ( Перейра-Лаже Матиаш ( 70') • Чо Мохамед-Али 81' ( Капель Пьеррик ( 81') • Буфаль Софьян 82' ( Нинга Казимир ( 82')
Запасные: Мандреа Антони • Бамба Абдулайе • Тиуб Сада • Бобишон Антонен
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль 10' 79' ( Агилар Рубен ( 79') • Дисаси Аксель • Марипан Гильермо • Якобс Исмаил • Лукас Жан • Чуамени Орельен • Диоп Софьян 71' ( Фофана Юссуф ( 71') • Фолланд Кевин 42' 71' ( Головин Александр ( 71') • Желсон Мартиньш 90' ( Исидор Вилсон ( 90') • Боаду Мирон 80' ( Бен-Йеддер Виссам ( 80')
Запасные: Маецки Радослав • Матазо Элио • Матсима Крислен • Кайо Энрике
01 декабря. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
|7' Хван Ый-Чжо (0:1)
|(1:1) Томассон Адриен 22'
|(2:1) Гамейро Кевин 43'
|(3:1) Ажорк Людовик 45'
|(4:1) Льенар Димитри 48'
|57' Элис Альберт (4:2)
|(5:2) Ажорк Людовик 65'
Селс Матц • Гильберт Фредерик 69' ( Аолу Жан-Эде ( 69') • Перрен Люка • Ньямси Жерзино • Джику Александр • 36'Льенар Димитри 88' ( Каси Антони ( 88') • Сиссоко Ибраима • Прчич Саньин 14' 69' ( Фила Карол ( 69') • Томассон Адриен 69' ( Беллегард Жан-Рикнер ( 69') • Гамейро Кевин 78' ( Сахи Дион ( 78') • Ажорк Людовик
Запасные: Кавасима Эйдзи • Диалло Хабиб • Уорис Маджид • Кандил Нордин
Костиль Бенуа • Кватенг Энок • 18'Мешер Андре • Грегерсен Стиан • 43'Менса Гидеон • Хван Ый-Чжо 70' ( Дилросун Джавайро ( 70') • Франсержио Родригес • Онана Жан 87' ( Сиссоко Иссуф ( 87') • Уден Реми 79' ( Пембеле Тимоте ( 79') • Адли Ясин 70' ( Ньянг М'Байе ( 70') • Элис Альберт 70' 79' ( Бриан Джимми ( 79')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Мангаш Рикарду • Отавио II • Лакукс Том
01 декабря. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|Брест
|1:0
|Сент-Этьен
|(1:0) Февр Ромен 64'
Бизот Марко • Пьер-Габриэль Ронаэль • 60'Шардонне Брендан • Эрей Кристоф • Дюверн Жан-Кевин • Февр Ромен • Агум Люсьен • 67'Белькебла Арис • Онора Франк • Ле Дуарон Жереми 78' ( Дель Кастильо Ромен ( 78') • Мунье Стив
Запасные: Брассье Лилиан • Ларсонне Готье • Саид Рафики • Маньетти Уго • Фоссурье Жюльен • Уронен Йере • Баджи Юссуф
Баич Стефан • Камара Махди • Соу Саиду • Мукуди Ароль • Трауко Мигель • 64'Муэффек Аймен 65' ( Норден Арно ( 65' ) • 86'Гурна-Дуат Люка 58' 73' ( Масон Иван ( 73') • Будебуз Риад • Аушиш Адиль 73' ( Крассо Жан-Филипп ( 73') • Буанга Денис 82' ( Рамирес Игнасио ( 82') • Хазри Вахби 82' ( Yanis Lhery ( 82')
Запасные: Наде Микаэль • Диуссе Ассан • Сильва Габриэль • Фалл Бубакар
01 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|36' Саванье Тежи (0:1)
|45' Мавидиди Стефи (0:2)
|48' Вахи Элю (0:3)
|(1:3) Де Превиль Николя 70'
Укиджа Александр • Бронн Дилан • 36'Куяте Кики • Жемерсон де Жесус 52' ( Ньяне Ибраима ( 52') • Сентонз Фабьен • Н'Дорам Кевин 32' ( Траоре Бубакар ( 32') • Сарр Пап 34' 81' ( Басси Амине ( 81') • Пажо Венсан • Делен Тома • Нгетте Опа 81' ( Гуйе Ламин ( 81') • Де Превиль Николя
Запасные: Тшимбембе Варрен • Яде Папа Ндиага • Кайяр Марк-Орель • Мбенге Амаду • Алакуш Софьян
Омлин Йонас • Суке Арно • Коцца Николя • Сахо Мамаду • Ристич Михайло • 82'Ферри Жордан 73' ( Самбья Саломон ( 73') • Шотар Жорис • Молле Флоран • 72'Саванье Тежи 86' ( Джоаккини Николас ( 86') • Вахи Элю 56' ( Жермен Валер ( 56') • Мавидиди Стефи 85' ( Макуана Бени ( 85')
Запасные: Леруа Лео • Тулер Матеус • Делайе Саша • Ойонго Амбруаз • Берто Димитри
01 декабря. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|(1:0) Рипар Рено 7'
|(2:0) Н'Гессан Куаме 34'
Галлон Готье • Эль-Хаджам Уалид 86' ( Нассим Шадли ( 86') • Жиродон Джимми • Сальмье Йоанн • Каборе Исса 65' ( Бьянкон Жулиан ( 65') • Н'Гессан Куаме • Тардьё Флориан • Шавалерин Ксавье • Бальде Мама 64' ( Тузгар Йоанн ( 64') • Дингом Тристан 76' ( Шамбос Дилан ( 76') • Рипар Рено 77' ( Коне Юссуф ( 77')
Запасные: Робертс Патрик • Мулен Жесси • Мутомбо Габриэль • Сук Юн-Чжун
Нарди Поль • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Петро Лео • Эрго Жером 46' ( Буасгар Кентен ( 46') • Абергель Лоран • Монкондю Томас 75' ( Грбич Адриан ( 75') • Ле Фе Энцо • Лорик Самуэль • Лорьенте Арман 75' ( Уттара Данго ( 75') • Моффи Теремас 80' ( Диарра Стефан ( 80' ) 84'
Запасные: Дрейер Маттье • Фонтен Тома • Ле Бри Тео • Моуйоколо Лорис • Силва Игор
01 декабря. Стадион "Стад де л'Об".