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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин помог «Монако» переиграть «Анже» - результаты 16-го тура

01 Декабря 2021 • 22:54 Комментировать
Страсбург
5:2
Бордо
окончен

В среду в чемпионате Франции играется 16-й тур.

Первая половина матчей не принесла неожиданных результатов. «Монако» одолел на выезде «Анже» со счетом 3:1. Александр Головин вышел на поле на последние 20 минут. По три очка также набрали «Страсбург», «Монпелье», «Труа» и «Брест».

Протокол игры  
Анже 1:3 Монако
    25' Боаду Мирон (0:1)
    45' Диоп Софьян (0:2)
(1:2) Нюбель Александр 55'    
    73' Дисаси Аксель (1:3)
Петкович Даниель Мансо Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромейн Кабо Джимми Унаи Аззедин Мангани Тома   42'   61' (Менди Батиста (   61') Фюльжени Анжело   81' (Баокен Стефан (   81') Эбосс Энцо   70' (Перейра-Лаже Матиаш (   70') Чо Мохамед-Али   81' (Капель Пьеррик (   81') Буфаль Софьян   82' (Нинга Казимир (   82')
Запасные: Мандреа Антони Бамба Абдулайе Тиуб Сада Бобишон Антонен
Нюбель Александр Сидибе Джибриль   10'   79' (Агилар Рубен (   79') Дисаси Аксель Марипан Гильермо Якобс Исмаил Лукас Жан Чуамени Орельен Диоп Софьян   71' (Фофана Юссуф (   71') Фолланд Кевин   42'   71' (Головин Александр (   71') Желсон Мартиньш   90' (Исидор Вилсон (   90') Боаду Мирон   80' (Бен-Йеддер Виссам (   80')
Запасные: Маецки Радослав Матазо Элио Матсима Крислен Кайо Энрике
01 декабря. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

Протокол игры  
Страсбург 5:2 Бордо
    7' Хван Ый-Чжо (0:1)
(1:1) Томассон Адриен 22'    
(2:1) Гамейро Кевин 43'    
(3:1) Ажорк Людовик 45'    
(4:1) Льенар Димитри 48'    
    57' Элис Альберт (4:2)
(5:2) Ажорк Людовик 65'    
Селс Матц Гильберт Фредерик   69' (Аолу Жан-Эде (   69') Перрен Люка Ньямси Жерзино Джику Александр   36' Льенар Димитри   88' (Каси Антони (   88') Сиссоко Ибраима Прчич Саньин   14'   69' (Фила Карол (   69') Томассон Адриен   69' (Беллегард Жан-Рикнер (   69') Гамейро Кевин   78' (Сахи Дион (   78') Ажорк Людовик
Запасные: Кавасима Эйдзи Диалло Хабиб Уорис Маджид Кандил Нордин
Костиль Бенуа Кватенг Энок   18' Мешер Андре Грегерсен Стиан   43' Менса Гидеон Хван Ый-Чжо   70' (Дилросун Джавайро (   70') Франсержио Родригес Онана Жан   87' (Сиссоко Иссуф (   87') Уден Реми   79' (Пембеле Тимоте (   79') Адли Ясин   70' (Ньянг М'Байе (   70') Элис Альберт   70'   79' (Бриан Джимми (   79')
Запасные: Пуссен Гаэтан Мангаш Рикарду Отавио II Лакукс Том
01 декабря. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры  
Брест 1:0 Сент-Этьен
(1:0) Февр Ромен 64'    
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль   60' Шардонне Брендан Эрей Кристоф Дюверн Жан-Кевин Февр Ромен Агум Люсьен   67' Белькебла Арис Онора Франк Ле Дуарон Жереми   78' (Дель Кастильо Ромен (   78') Мунье Стив
Запасные: Брассье Лилиан Ларсонне Готье Саид Рафики Маньетти Уго Фоссурье Жюльен Уронен Йере Баджи Юссуф
Баич Стефан Камара Махди Соу Саиду Мукуди Ароль Трауко Мигель   64' Муэффек Аймен   65' (Норден Арно (   65'   86') Гурна-Дуат Люка   58'   73' (Масон Иван (   73') Будебуз Риад Аушиш Адиль   73' (Крассо Жан-Филипп (   73') Буанга Денис   82' (Рамирес Игнасио (   82') Хазри Вахби   82' (Yanis Lhery (   82')
Запасные: Наде Микаэль Диуссе Ассан Сильва Габриэль Фалл Бубакар
01 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры  
Метц 1:3 Монпелье
    36' Саванье Тежи (0:1)
    45' Мавидиди Стефи (0:2)
    48' Вахи Элю (0:3)
(1:3) Де Превиль Николя 70'    
Укиджа Александр Бронн Дилан   36' Куяте Кики Жемерсон де Жесус   52' (Ньяне Ибраима (   52') Сентонз Фабьен Н'Дорам Кевин   32' (Траоре Бубакар (   32') Сарр Пап   34'   81' (Басси Амине (   81') Пажо Венсан Делен Тома Нгетте Опа   81' (Гуйе Ламин (   81') Де Превиль Николя
Запасные: Тшимбембе Варрен Яде Папа Ндиага Кайяр Марк-Орель Мбенге Амаду Алакуш Софьян
Омлин Йонас Суке Арно Коцца Николя Сахо Мамаду Ристич Михайло   82' Ферри Жордан   73' (Самбья Саломон (   73') Шотар Жорис Молле Флоран   72' Саванье Тежи   86' (Джоаккини Николас (   86') Вахи Элю   56' (Жермен Валер (   56') Мавидиди Стефи   85' (Макуана Бени (   85')
Запасные: Леруа Лео Тулер Матеус Делайе Саша Ойонго Амбруаз Берто Димитри
01 декабря. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры  
Труа 2:0 Лорьян
(1:0) Рипар Рено 7'    
(2:0) Н'Гессан Куаме 34'    
Галлон Готье Эль-Хаджам Уалид   86' (Нассим Шадли (   86') Жиродон Джимми Сальмье Йоанн Каборе Исса   65' (Бьянкон Жулиан (   65') Н'Гессан Куаме Тардьё Флориан Шавалерин Ксавье Бальде Мама   64' (Тузгар Йоанн (   64') Дингом Тристан   76' (Шамбос Дилан (   76') Рипар Рено   77' (Коне Юссуф (   77')
Запасные: Робертс Патрик Мулен Жесси Мутомбо Габриэль Сук Юн-Чжун
Нарди Поль Мендес Убулан Лапорт Жульен Петро Лео Эрго Жером   46' (Буасгар Кентен (   46') Абергель Лоран Монкондю Томас   75' (Грбич Адриан (   75') Ле Фе Энцо Лорик Самуэль Лорьенте Арман   75' (Уттара Данго (   75') Моффи Теремас   80' (Диарра Стефан (   80'   84')
Запасные: Дрейер Маттье Фонтен Тома Ле Бри Тео Моуйоколо Лорис Силва Игор
01 декабря. Стадион "Стад де л'Об".

 

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Монако Анже Александр Головин
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окончен Страсбург 5:2 Бордо 1.88 3.75 4.1
окончен Брест 1:0 Сент-Этьен 2.23 3.7 3.1
окончен Метц 1:3 Монпелье 2.5 3.45 2.8
окончен Анже 1:3 Монако 3.15 3.5 2.28
окончен Труа 2:0 Лорьян 2.34 3.55 3.05
Идет 45 минута Нант 0:1 Марсель 3.6 3.65 2.05
Идет 45 минута Ренн 0:2 Лилль 2.18 3.5 3.35
Идет 45 минута Лион 0:0 Реймс 1.41 5.4 7
Идет 45 минута Клермон 1:1 Ланс 2.8 3.75 2.42
Идет 45 минута ПСЖ 0:0 Ницца 1.36 5.6 7.8
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