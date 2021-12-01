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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин поучаствовал в голе «Монако» в матче против «Анже»

01 Декабря 2021 • 22:52 Комментировать
Анже
1:3
Монако
окончен

Продолжает набирать свои лучшие игровые кондиции российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Восстановившись от травмы, футболист все чаще получает свой шанс в составе представителя Лиги 1.

Более того, игрок начал напрямую влиять на результаты команды. Например, Головин помог своим партнерам добыть три очка на выезде в матче против «Анже». Он вышел на поле на 70-й минуте при счете 1:2 в пользу монегасков, а уже спустя три минуты его передача в штрафную площадь соперника привела к голу.

Благодаря этому эпизоду «Монако» удалось увеличить преимущество и довести поединок до победы. На данный момент подопечные Нико Ковача выбрались на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.   

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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окончен Брест 1:0 Сент-Этьен 2.23 3.7 3.1
окончен Метц 1:3 Монпелье 2.5 3.45 2.8
окончен Анже 1:3 Монако 3.15 3.5 2.28
окончен Труа 2:0 Лорьян 2.34 3.55 3.05
Идет 45 минута Нант 0:1 Марсель 3.6 3.65 2.05
Идет 45 минута Ренн 0:2 Лилль 2.18 3.5 3.35
Идет 45 минута Лион 0:0 Реймс 1.41 5.4 7
Идет 45 минута Клермон 1:1 Ланс 2.8 3.75 2.42
Идет 45 минута ПСЖ 0:0 Ницца 1.36 5.6 7.8
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