Головин поучаствовал в голе «Монако» в матче против «Анже»

Продолжает набирать свои лучшие игровые кондиции российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Восстановившись от травмы, футболист все чаще получает свой шанс в составе представителя Лиги 1.

Более того, игрок начал напрямую влиять на результаты команды. Например, Головин помог своим партнерам добыть три очка на выезде в матче против «Анже». Он вышел на поле на 70-й минуте при счете 1:2 в пользу монегасков, а уже спустя три минуты его передача в штрафную площадь соперника привела к голу.

Благодаря этому эпизоду «Монако» удалось увеличить преимущество и довести поединок до победы. На данный момент подопечные Нико Ковача выбрались на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.