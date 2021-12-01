Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

«Монако» назвал стартовый состав на поединок 16-го тура чемпионата Франции с «Анже».

Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Российский хавбек Александр Головин остался в запасе.

С первых минут у «Монако» выйдут на поле следующие футболисты: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Чуамэни, Диоп, Фолланд, Боаду.

«Монегаски» в 15 поединках набрали 20 очков и идут девятыми в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (22) — на шестой позиции.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Александр в 10 поединках чемпионата Франции отметился двумя голами и одной результативной передачей.