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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

01 Декабря 2021 • 20:23 Комментировать
Анже
0:1
Монако
1-й тайм

«Монако» назвал стартовый состав на поединок 16-го тура чемпионата Франции с «Анже».

Игра пройдет 1 декабря на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Российский хавбек Александр Головин остался в запасе.

С первых минут у «Монако» выйдут на поле следующие футболисты: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Якобс, Мартинш, Лукас, Чуамэни, Диоп, Фолланд, Боаду.

«Монегаски» в 15 поединках набрали 20 очков и идут девятыми в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (22) — на шестой позиции.

Головин играет за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Александр в 10 поединках чемпионата Франции отметился двумя голами и одной результативной передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Анже Александр Головин
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Идет 33 минута Брест 0:0 Сент-Этьен 2.23 3.7 3.1
Идет 33 минута Метц 0:0 Монпелье 2.5 3.45 2.8
Идет 33 минута Анже 0:1 Монако 3.15 3.5 2.28
Идет 33 минута Труа 1:0 Лорьян 2.34 3.55 3.05
01.12  23:00 Нант ... Марсель 3.6 3.65 2.05
01.12  23:00 Ренн ... Лилль 2.18 3.5 3.35
01.12  23:00 Лион ... Реймс 1.41 5.4 7
01.12  23:00 ПСЖ ... Ницца 1.36 5.6 7.8
01.12  23:00 Клермон ... Ланс 2.8 3.75 2.42
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