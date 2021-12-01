​«Французы соглашались со мной на улицах»: Ибрагимович вспомнил, как оскорбил Францию

Почти семь лет назад Златан Ибрагимович оскорбил Францию, назвав эту страну «дерьмовой». Тогда шведский нападающий защищал цвета «ПСЖ». Сейчас футболист дал комментарий по поводу тех своих слов.

«Марин ле Пен (депутат – прим.) просила тогда депортировать меня из страны. Я беспокоился по поводу того, как люди будут реагировать на меня на улицах. Но французы подходили ко мне и говорили: «Ты прав, Ибра, Франция действительно дерьмовая страна», - рассказал Ибрагимович в интервью для Corriere della Sera.

В сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» 11 матчей. В них швед забил 5 голов и отдал 2 голевых паса.