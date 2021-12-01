Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 377 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Отец Месси ответил тем, кто считает, что Лео не заслужил «Золотой мяч» фото

01 Декабря 2021 • 17:38 Комментировать (7)

Споры по поводу того, заслужил ли Лионель Месси «Золотой мяч», никак не утихают. Немало (а может и большинство) футбольных фанатов считают, что награда должна была достаться Роберту Левандовски из «Баварии». При этом в сети появились сравнения показателей, согласно которым Месси превосходит поляка.  

Лионель Месси оказался под ударом критики, на что в среду отреагировал отец звёздного футболиста по имени Хорхе. Он опубликовал в «Инстаграме» фотографию сына с «Золотым мячом» и написал: «Бла, бла,бла… продолжайте».

Стоит напомнить, что Лионель Месси завоевал уже седьмой «Золотой мяч» в карьере.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хорхе Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
01 Декабря 2021 в 18:46
Яблоко от яблони... Теперь понятно, в кого карлик такой говнюк! По обоим плачут нары, особенно по старому!!!
Горлов Пётр
01 Декабря 2021 в 18:42
Пелево)))
Zenituwka
01 Декабря 2021 в 18:21
Батя подставляет сына. И так негатива много, а он ещё и провоцирует. Глупый поступок.
Sergo
01 Декабря 2021 в 18:18
Батька - вор и мошенник, и сынок такой же, только ещё и некрасивая баба с рыжей бородой
Александров Сергей
01 Декабря 2021 в 18:02
ААААААААААХАХАХААААААААААААААА!Уже батю приплел-говноед бесполезный.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.12  21:00 Страсбург ... Бордо 1.88 3.75 4.1
01.12  21:00 Брест ... Сент-Этьен 2.23 3.7 3.1
01.12  21:00 Метц ... Монпелье 2.5 3.45 2.8
01.12  21:00 Анже ... Монако 3.15 3.5 2.28
01.12  21:00 Труа ... Лорьян 2.34 3.55 3.05
01.12  23:00 Нант ... Марсель 3.6 3.65 2.05
01.12  23:00 Ренн ... Лилль 2.18 3.5 3.35
01.12  23:00 Лион ... Реймс 1.41 5.4 7
01.12  23:00 ПСЖ ... Ницца 1.36 5.6 7.8
01.12  23:00 Клермон ... Ланс 2.8 3.75 2.42
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
18:31 · Франция. Лига 1
​«Французы соглашались со мной на улицах»: Ибрагимович вспомнил, как оскорбил Францию
17:38 · Франция. Лига 1
​Отец Месси ответил тем, кто считает, что Лео не заслужил «Золотой мяч» 7 фото
14:31 · Франция. Лига 1
​Ибрагимович посоветовал Мбаппе уходить из «ПСЖ»
13:44 · Франция. Лига 1
​Месси попал в заявку на матч с «Ниццей», Рамос – нет
12:09 · Англия. Премьер-лига
Названы два фаворита на трансфер Холанна
10:12 · Франция. Лига 1
​Месси может сыграть с «Ниццей»
09:50 · Франция. Лига 1
Это’О: «Надеюсь, Месси получит восьмой «Золотой мяч» 3
09:28 · Франция. Лига 1
Это’О назвал наследника Месси и Роналду 1
09:20 · Франция. Лига 1
Андронов: «Настанет день, когда Месси получит «Золотой мяч», уже завершив карьеру» 5
08:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски заранее знал, что Месси получит «Золотой мяч» 5
08:10 · Франция. Лига 1
Месси - лучший форвард мира по версии ESPN 4
30 Ноября
22:47 · Франция. Лига 1
Во французской Лиге 1 может появиться ещё один российский владелец клуба
20:28 · Франция. Лига 1
«Рамос устал»: Источник сообщил, почему защитник пропустит ещё один матч «ПСЖ»
17:23 · Франция. Лига 1
​Жена Месси отреагировала на седьмой «Золотой мяч» игрока 1 фото
16:08 · Франция. Лига 1
​Месси после получения «Золотого мяча» заболел гастроэнтеритом 4
Все новости
Рекомендуем