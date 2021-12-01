Споры по поводу того, заслужил ли Лионель Месси «Золотой мяч», никак не утихают. Немало (а может и большинство) футбольных фанатов считают, что награда должна была достаться Роберту Левандовски из «Баварии». При этом в сети появились сравнения показателей, согласно которым Месси превосходит поляка.

Лионель Месси оказался под ударом критики, на что в среду отреагировал отец звёздного футболиста по имени Хорхе. Он опубликовал в «Инстаграме» фотографию сына с «Золотым мячом» и написал: «Бла, бла,бла… продолжайте».

Стоит напомнить, что Лионель Месси завоевал уже седьмой «Золотой мяч» в карьере.