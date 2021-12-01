​Ибрагимович посоветовал Мбаппе уходить из «ПСЖ»

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой, хотя кажется, что переходу талантливого француза в «Реал» уже ничего не помешает. По поводу будущего Мбаппе высказался известный форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

«Я посоветовал Килиану Мбаппе уходить из «ПСЖ». Ему нужна более структурированная среда, как в «Реале», - сказал Ибрагимович в интервью для Corriere della Sera.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Летом форвард может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента. При этом подписать предварительный контракт с мадридским грандом Мбаппе может уже зимой.