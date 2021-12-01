Это’О: «Надеюсь, Месси получит восьмой «Золотой мяч»

Один из лучших африканских нападающих за всю историю Самюэль Это’О поделился впечатлениями от церемонии вручения «Золотого мяча». Награду в седьмой раз выиграл аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Думаю, победа Лео справедлива. Месси – лучший футболист мира. Если ты лучший, то должен всегда побеждать. Я очень рад за него. Надеюсь, что он выиграет и восьмой «Золотой мяч», - приводит слова камерунца AS.

Престижную индивидуальную награду от France Football вручили в понедельник, 29 ноября. По результатам голосования представителей СМИ, Месси обогнал занявшего второе место Роберта Левандовски на 33 пункта.