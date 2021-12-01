Это’О назвал наследника Месси и Роналду

Экс-форвард сборной Камеруна и каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О поделился мнением о том, кто из нынешних игроков может стать преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Килиан Мбаппе пришел в правильное время. Лео и Криштиану уже на закате карьеры. Эти гиганты уже не в том возрасте, их карьеры скоро завершатся. Думаю, Мбаппе по силам стать лучшим в мире на долгое время. У него есть все для этого. Килиан – уникальный игрок, который нужен футболу», - приводит слова африканца AS.

Мбаппе сейчас всего 22 года. Нападающий выступает за «ПСЖ», но при этом мечтает о переходе в мадридский «Реал».