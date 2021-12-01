Андронов: «Настанет день, когда Месси получит «Золотой мяч», уже завершив карьеру»

На этой неделе состоялась церемония вручения «Золотого мяча» от журнала France Football. Престижную награду получил аргентинский форвард Лионель Месси, который с сезона-2021/2022 защищает цвета французского «ПСЖ».

Известный российский комментатор Алексей Андронов с долей иронии отреагировал на очередную победу 34-летнего игрока в номинации.

«Боюсь, настанет день, когда Месси получит «Золотой мяч», уже завершив карьеру. В принципе, хорошие похороны некогда почетного приза», - гласит сообщение комментатора в «Телеграме».

По итогам голосования Лионель опередил занявшего второе место Роберта Левандовски на 33 балла.