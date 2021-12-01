Месси - лучший форвард мира по версии ESPN

Аналитики телеканала ESPN составили свой рейтинг лучших нападающих мирового футбола. Первое место в нем занял аргентинский форвард Лионель Месси, сменивший прошлым летом каталонскую «Барселону» на французский «ПСЖ».

На вторую строчку эксперты заокеанского канала поставили португальского голеадора «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Тройку лучших форвардов замкнул молодой француз Килиан Мбаппе, являющийся одноклубником Месси.

Напомним, что в понедельник, 29 ноября, прошла церемония вручения «Золотого мяча» от журнала France Football. В седьмой раз в карьере награду получил Месси.