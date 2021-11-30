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Чемпионат Франции. 1 лига

Во французской Лиге 1 может появиться ещё один российский владелец клуба

30 Ноября 2021 • 22:47 Комментировать
Брест
...
Сент-Этьен
2.15 3.50 3.35
Через 20 ч. 42 мин.

Помимо Дмитрия Рыболовлева, который является основным владельцем футбольного клуба «Монако», во французской Лиге 1 может появиться еще один российский предприниматель. Сообщается, что над покупкой акций «Сент-Этьена» раздумывает бизнесмен Сергей Ломакин.

Подобная информация появилась на страницах местного авторитетного издания L'Equipe. Согласно источнику, Ломакин вместе со своими коллегами уже приезжали в город, чтобы осмотреть тренировочную базу и другую инфраструктуру клуба. Более того, он был замечен на матче «Сент-Этьена» против «ПСЖ», который состоялся на прошлых выходных.

Впрочем, на данный момент нынешнее руководство французской команды еще не имеет на руках конкретного предложения о передаче прав.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Сергей Ломакин
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