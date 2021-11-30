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​Жена Месси отреагировала на седьмой «Золотой мяч» игрока фото

30 Ноября 2021 • 17:23 Комментировать (1)

Лионель Месси пополнил коллекцию «Золотых мячей», победив в голосовании журналистов в 2021 году. Для звёздного аргентинца, этим летом сменившего «Барселону» на «ПСЖ», это седьмая такая награда в карьере.

После завоевания Лионелем Месси седьмого «Золотого мяча» публикацию в «Инстаграме» сделала его супруга Антонелла Роккуццо.

«Поздравляю, моя любовь. Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделить это с тобой. Мы тебя любим», - написала Антонелла в подписи к серии фотографий.

Напомним, что в голосовании Лионель Месси опередил Роберта Левандовски из «Баварии» на 33 очка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Антонелла Роккуццо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 17:37
И семья нормальная, и дети не из пробирки, и настоящие друзья есть... Баб на стороне не насилует и не платит им, чтобы молчали.... Наркоту не принимает.... Эгоизма нет....С футболом все супер в порядке.... Деньги есть, 7 ЗМ есть.... Что еще надо, живи и радуйся, показывая пример другим.... Браво!!!!...
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