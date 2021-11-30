Лионель Месси пополнил коллекцию «Золотых мячей», победив в голосовании журналистов в 2021 году. Для звёздного аргентинца, этим летом сменившего «Барселону» на «ПСЖ», это седьмая такая награда в карьере.

После завоевания Лионелем Месси седьмого «Золотого мяча» публикацию в «Инстаграме» сделала его супруга Антонелла Роккуццо.

«Поздравляю, моя любовь. Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделить это с тобой. Мы тебя любим», - написала Антонелла в подписи к серии фотографий.

Напомним, что в голосовании Лионель Месси опередил Роберта Левандовски из «Баварии» на 33 очка.