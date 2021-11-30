​Президент «ПСЖ» снова высказался о будущем Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Игрок уже говорил о желании продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Мбаппе – великий футболист. Он знает, чего хочет, и мы тоже. Будут ли продолжаться переговоры о новом контракте? Я надеюсь на это!» - слова Аль-Хелаифи приводит в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на L’Equipe.

В сезоне 2021/2022 22-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 19 матчей. На счету форварда 9 голов и 12 голевых передач.