Булыкин считает, что Месси не заслужил «Золотой мяч»

Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение относительно результатов голосования за «Золотой мяч». Награду в седьмой раз выиграл нападающий Лионель Месси.

В интервью «РИА Новости» эксперт заявил, что приз должен был получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски. По мнению Булыкина, вручение «Золотого мяча» потеряло объективность.

Левандовски занял второе место в голосовании France Football. Польский бомбардир уступил Месси 33 очка. Тройку лучших футболистов года замкнул опорный полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.