​Газзаев считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»

В понедельник вечером в Париже Лионелю Месси вручили «Золотой мяч». По поводу завоевания аргентинцем седьмой такой награды высказался известный российский тренер Валерий Газзаев.

Газзаев сказал «РИА Новости», что он поддерживает результаты голосования. По словам экс-наставника ЦСКА, Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в этом году. Газзаев ссылается на невероятный профессионализм Месси, а также на стабильное качество игры, демонстрируемое аргентинцем на протяжении последних десяти лет.

В то же время Валерия Газзаев отметил, что ему немного жаль Роберта Левандовски, занявшего в голосовании второе место.