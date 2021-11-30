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Чемпионат Франции. 1 лига

​Газзаев считает, что Месси заслужил «Золотой мяч»

30 Ноября 2021 • 11:57 Комментировать (2)

В понедельник вечером в Париже Лионелю Месси вручили «Золотой мяч». По поводу завоевания аргентинцем седьмой такой награды высказался известный российский тренер Валерий Газзаев.

Газзаев сказал «РИА Новости», что он поддерживает результаты голосования. По словам экс-наставника ЦСКА, Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в этом году. Газзаев ссылается на невероятный профессионализм Месси, а также на стабильное качество игры, демонстрируемое аргентинцем на протяжении последних десяти лет.

В то же время Валерия Газзаев отметил, что ему немного жаль Роберта Левандовски, занявшего в голосовании второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Валерий Газзаев ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Roni
30 Ноября 2021 в 12:22
Сразу видно. Адекват) там восхвалил. Здесь пожалел.
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:11
Сектор Газза все помнят.... Ай, молодец!!!...
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