Президент федерации футбола Польши заступился за Месси

Президент федерации футбола Польши Збигнев Бонек отреагировал на волну негодования по поводу победы аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».

«Не могу понять, почему столько негатива в сторону Месси. Это же не он за себя проголосовал. Думаю, что формат голосования за «Золотой мяч» нужно изменить. Учредителям премии необходимо задуматься над этим», - гласит сообщение функционера в твиттер-аккаунте.

Месси занял первое место в опросе, обогнав лидера «Баварии» Роберта Левандовски на 33 балла. Этот «Золотой мяч» стал седьмым в карьере 34-летнего аргентинского нападающего.