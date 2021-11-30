Пеле - о «Золотом мяче» Месси: «Справедливое признание заслуг невероятного футболиста»

Один из величайших футболистов в истории Пеле поздравил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча». Аргентинский форвард получил престижную награду в седьмой раз.
«Поздравляю Лео с завоеванием «Золотого мяча». Справедливое признание заслуг невероятного игрока. Это седьмой «Золотой мяч» Месси. Большое спасибо за игру, Лионель», - говорится в инстаграм-аккаунте «Короля футбола».
В голосовании аргентинец на 33 очка опередил центрфорварда сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Тройку лучших футболистов по итогам года замкнул итальянец Жоржиньо.
А другие то кто?)))
Что мне интересно, то и смотрю.
Да, я в курсе про Жиржиньо. Кубок Мира, ЛЧ и два чемпионата. Напомни только - где он играет. Не могу вспомнить.