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Пеле - о «Золотом мяче» Месси: «Справедливое признание заслуг невероятного футболиста»

30 Ноября 2021 • 10:31 Комментировать (11)

Один из величайших футболистов в истории Пеле поздравил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча». Аргентинский форвард получил престижную награду в седьмой раз.

«Поздравляю Лео с завоеванием «Золотого мяча». Справедливое признание заслуг невероятного игрока. Это седьмой «Золотой мяч» Месси. Большое спасибо за игру, Лионель», - говорится в инстаграм-аккаунте «Короля футбола».

В голосовании аргентинец на 33 очка опередил центрфорварда сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Тройку лучших футболистов по итогам года замкнул итальянец Жоржиньо.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:20
Латинос лизнул латиносу - всё стандартно. Хотя и португезу он лижет нередко. Мнение старичка меняется ежеквартально.
779
30 Ноября 2021 в 10:42
Именно так - невероятный.
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:21
Невероятный везунчик - столько халявных подарков ещё никто не получал
779
30 Ноября 2021 в 11:22
Ну да, везёт не по детски. Кругом столько гениальных игроков - плюнь и попадёшь.)))
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:26
Всё верно глаголешь, есть более достойные
779
30 Ноября 2021 в 11:31
Конечно. Птибурдуков, например, или М Гомбо. Дзюба на подходе.
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:34
Левандовски уже достаточно, но есть и другие
779
30 Ноября 2021 в 11:36
Я видел Левандовски в трёх послематчевых нарезках в этом году. Есть подозрения, что и миллионы и миллионы футбольных болельщиков меня не превзошли.
А другие то кто?)))
PoliticExpert
30 Ноября 2021 в 11:41
Не нарезки надо смотреть, фаперок. Гы, да даже Жоржиньо выиграл гораздо больше гораздо значимых трофеев.
779
30 Ноября 2021 в 11:47
Это ты бабуле своей советуй, что смотреть, а что нет. Хотя и она послать может, надеюсь.)))
Что мне интересно, то и смотрю.
Да, я в курсе про Жиржиньо. Кубок Мира, ЛЧ и два чемпионата. Напомни только - где он играет. Не могу вспомнить.
Khakimov Renat
30 Ноября 2021 в 10:41
Мнение настоящего короля футбола!
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